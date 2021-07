No pidió que le regalen dinero, ni víveres, sino una bandera. Dionisio Arotoma López (80), estaba triste sentado en la puerta de su casa, cuando los policías de carreteras de Izcuchaca le preguntaron porque no puso su bandera por el Bicentenario. Dionisio Arotoma, apenado les dijo que no tenía para comprar una . Sin perder el tiempo, los efectivos buscaron el emblema patrio, lo colocaron en el techo y además le entregaron víveres a Dionisio, quien vive solo y a pesar de su precaria economía, tiene un alto fervor patriótico.

Espíritu cívico

Ayer, a las 10:00 horas, en una casita rústica, a la altura del kilómetro 162 de la vía Huancayo - Ayacucho, barrio Progreso del distrito de Acostambo en Huancavelica, estaba Dionisio y su vivienda era la única que no tenía la bandera. El octogenario apenado, dijo a los policías que por no tener los recursos económicos no podía cumplir con su deber cívico.

Es así que los efectivos le compraron la bandera y le regalaron además víveres al anciano que vive solo en su casita de adobes y viejas tejas.

El anciano que hace un año perdió a su esposa, agradeció a los policías por la iniciativa tomada. Los agentes Sedano, Baltazar y Campos, antes de retirarse se encargaron de dejar la bandera flameando en el techo de Don Dionisio.

“No estás solo, eres como un padre para nosotros. Felices Fiestas Patrias”, le dijeron los policías para luego seguir vigilando las vías.