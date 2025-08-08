Un trágico accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 154+280 de la Carretera Central, en el tramo Lima–La Oroya, dejó como saldo una persona fallecida, heridos y daños materiales. El hecho se produjo alrededor de las 07:00 horas, cuando un camión de carga y una camioneta colisionaron.

De acuerdo con el reporte policial, un camión Mercedes Benz, de placa BEO-866, que transportaba abarrotes desde Lima hacia Huancayo, se despistó e impactó contra una camioneta Toyota Hilux, placa P2U – 848, que se dirigía de Perené a Lima. El camión era conducido por Jaime Navarro Salvador (33), quien salió ileso y fue detenido para las diligencias de ley.

En la camioneta viajaban cuatro personas: el conductor Félix Rojas Yuto, quien falleció en el lugar; su hijo de iniciales A.R.C (16), que resultó herido; Javier Gamarra Leo (47), también lesionado; y Soriano Sueldo Carrasco (49), quien permanece atrapado dentro de la cabina. Bomberos, Policía de Carreteras y personal de Deviandes trabajan en el rescate y retiro de los vehículos. El tránsito se mantiene restringido a un solo carril.