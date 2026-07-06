Dos accidentes de tránsito registrados la madrugada de este lunes afectaron la circulación en la Carretera Central, en la región Junín, y dejaron varios heridos, además de provocar una prolongada congestión vehicular.

El primer accidente ocurrió alrededor de las 4:00 a. m. en el sector Ex Enafer Huaymanta, a la altura del kilómetro 172 de la vía.

Según información preliminar, un tráiler de placas B3S-342 / ASR-975, que transportaba agregados y se dirigía de Lima hacia Huancayo, colisionó con un automóvil de placa BWS-369, cuyo conductor, identificado como Antony, viajaba desde La Oroya con destino a Lima.

Tráiler quedó atravesado en la carretera

Tras el impacto, la carreta del tráiler quedó atravesada sobre la vía, bloqueando completamente el tránsito en ambos sentidos.

La emergencia ocasionó largas filas de buses interprovinciales, vehículos particulares y unidades de carga que permanecieron detenidos durante varias horas.

El tránsito comenzó a restablecerse parcialmente después de las 7:00 a. m., cuando se logró retirar parte del vehículo pesado y habilitar un carril para el paso de las unidades.

Investigan las causas del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler presentaría aparentes signos de ebriedad y habría realizado una maniobra que originó la colisión.

Sin embargo, las circunstancias del accidente serán determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

Otro accidente se registró en Morococha

Horas después, un segundo accidente ocurrió en el distrito de Morococha, también en la Carretera Central.

En este caso, un automóvil se despistó y volcó por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el número de lesionados ni la gravedad de sus heridas.