Dos locales nocturnos del centro de Huancayo quedaron temporalmente clausurados luego de que un operativo inopinado detectara fallas críticas en sus sistemas de seguridad. Durante la intervención realizada el último fin de semana, personal de Defensa Civil comprobó que tanto la discoteca Mr. Juerga como la peña La Penca operaban sin cumplir las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de sus asistentes.

En Mr. Juerga, ubicada en Jr. Ayacucho 773, los inspectores identificaron que el local había modificado las condiciones bajo las cuales obtuvo el certificado ITSE, lo que motivó la inmediata ejecución de la clausura. En el caso de La Penca (Jr. Puno 129), las alarmas y luces de emergencia no funcionaban al momento de la inspección, configurando un riesgo directo para el público.

El ejecutor coactivo, Javier De La Cruz Ccanto, precisó que ambas clausuras son temporales y responden al incumplimiento de medidas esenciales que, de no corregirse, podrían poner en peligro la vida de clientes y trabajadores. Las autoridades recordaron que el certificado ITSE es obligatorio y que cualquier alteración o falla en los sistemas de seguridad amerita sanciones inmediatas.