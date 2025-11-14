La licorería Arbet, ubicada en el Jr. Piura N.° 276, fue sancionada por la Municipalidad Provincial de Huancayo luego de que la Unidad de Bromatología detectara la venta de bebidas alcohólicas con registro sanitario adulterado, entre ellas botellas de gin y vodka cuyos códigos no coincidían con la información oficial.

Por esta grave infracción contra la salud pública, el establecimiento recibió una multa de S/ 5,350, equivalente al 100% de la UIT.

Las autoridades municipales recalcaron que la responsabilidad recae directamente en el comerciante que acepta y expende productos de origen dudoso. La Gerencia de Servicios Públicos exhortó a todos los negocios a verificar la procedencia y autenticidad del licor que venden, advirtiendo que continuarán con las inspecciones y sanciones para evitar la circulación de productos adulterados en la ciudad.