En Alianza Alto Penedo, Chanchamayo, más de mil agricultores quedaron aislados tras el colapso del puente provisional sobre el río Colorado. La estructura, levantada por los pobladores mientras se construye un nuevo puente valorizado en 800 mil soles, fue arrastrada por la creciente del río este fin de semana.

Las bases de la nueva obra también están cubiertas por piedras y desmontes, dificultando su avance. Actualmente, los agricultores deben cruzar el río caminando sobre un tronco y sosteniéndose de una cuerda, poniendo en riesgo sus vidas.

Más de 100 familias de los sectores La Alianza, La Colonia, San Antonio, La Elsa y Porvenir piden intervención urgente del Gobierno y autoridades locales para restablecer la conexión antes de que ocurran accidentes. “Las lluvias recién empiezan… no esperen una desgracia”, alertaron.