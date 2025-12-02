Raymundo Machuca Aylas, de 72 años, fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por el delito de actos de connotación sexual cometidos contra una menor de 8 años, en un hecho ocurrido hace 11 años en el distrito de Sacco, La Oroya.

La pena fue solicitada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli–La Oroya, dirigida por el fiscal provincial Paúl Manuel Canchari León, y posteriormente confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, mediante la Resolución N.º 07 del 11 de noviembre de 2024.

Según la investigación fiscal, el sentenciado aprovechó que era vecino de la familia y realizaba trabajos de albañilería en la vivienda para cometer los actos ilícitos, en momentos en que la menor se encontraba sola. Debido al temor, la víctima no reveló los hechos hasta el año 2023, cuando, durante una evaluación psicológica por síntomas de depresión, relató lo ocurrido. Posteriormente, declaró en Cámara Gesell, lo que permitió sustentar la acusación.

Con la sentencia confirmada, se dispuso la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad.