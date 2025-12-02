El ingeniero César Paul Ortiz Jahn asumió el cargo de rector interino de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) tras la decisión de la Asamblea Universitaria, en medio del retraso electoral y la paralización académica originada por la huelga docente indefinida.

El rector interino señaló que una de sus primeras acciones será revisar el estado real de los procesos administrativos y académicos. “Recién me voy a empapar de toda la realidad de cómo está andando todo, de acuerdo a los reglamentos que tengamos”, declaró.

Uno de los casos más urgentes es la obra paralizada de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Sobre ello, Ortiz fue enfático: “Eso no puede parar… no quiero que en mi gestión quede paralizado; por lo menos que se reinicien las actividades”.

El rector informó que la Asamblea Universitaria decidió suspender el proceso electoral. “El proceso eleccionario ha quedado suspendido hasta que se arregle el problema judicial”, afirmó.

Ortiz adelantó que la Asamblea le encargó convocar la próxima semana a una sesión extraordinaria para definir lineamientos inmediatos de gestión. Además, aseguró que iniciará la formulación de un plan de trabajo mientras se regulariza la situación electoral. “Mis objetivos centrales siempre van a ser mis colegas docentes y el bienestar de los jóvenes estudiantes”, sostuvo.