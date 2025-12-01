Alrededor de 120 trabajadores de construcción civil de la obra de la Universidad Intercultural Juan Santos Atahualpa realizaron una protesta en el frontis del Gobierno Regional de Junín (GRJ), debido a retrasos en sus pagos. Un grupo de representantes ingresó a la sede regional para participar en una mesa de diálogo con autoridades y el equipo técnico encargado del proyecto.

Durante la reunión, el GRJ reafirmó su compromiso con la continuidad de la construcción y expuso el avance administrativo y técnico de la obra, que actualmente cuenta con una inversión superior a los S/ 200 millones. La mesa permitió establecer acuerdos orientados a garantizar la viabilidad y transparencia en la ejecución.

La futura universidad es considerada un proyecto clave para la Selva Central, al proyectarse como un espacio de formación superior inclusiva para jóvenes de comunidades indígenas y zonas rurales. Según el GRJ, esta infraestructura marcará un hito educativo y aportará al desarrollo social y cultural del territorio.