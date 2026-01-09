Tres hospedajes del centro de Huancayo fueron multados y sus enseres decomisados por operar en condiciones de insalubridad, tras una intervención realizada por la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Durante la inspección, se detectaron colchones, almohadas, cubrecamas y frazadas con manchas de suciedad y fluidos, representando un grave riesgo para la salud de los huéspedes.

El operativo, llevado a cabo en los jirones Áncash, Cajamarca y Tarapacá, también reveló que otros dos hospedajes cerraron sus puertas al notar la presencia de fiscalizadores, lo que genera sospechas sobre posibles infracciones adicionales. Los establecimientos sancionados recibieron multas de S/ 2 750 (50 % de la UIT) y se decomisaron los enseres en mal estado de manera inmediata.

El jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, enfatizó que estas acciones buscan verificar que los hospedajes cumplan con los estándares sanitarios, garantizando la higiene de colchones, sábanas y almohadas, y prevenir riesgos de contaminación cruzada.