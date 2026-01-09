Aproximadamente a las 6 de la tarde, delincuentes aprovecharon que una familia se encontraba fuera de casa para ingresar a una vivienda y robar diversos bienes, entre ellos un televisor de 50 pulgadas, una laptop HP y balones de gas. Los hampones intentaron llevarse más objetos, pero los dejaron abandonados al notar que los propietarios regresaban al inmueble.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. En las imágenes se observa a un joven de aproximadamente 18 años, de contextura delgada y vestido de negro, quien se cambia de ropa y luego violenta la puerta para ingresar al domicilio. Asimismo, se aprecia la participación de una mujer que habría cumplido el rol de campana, mientras esperaba un vehículo para cargar los bienes sustraídos, así como un conductor que sería cómplice.ROBO

Los delincuentes intentaron también llevarse otro televisor, pero en su desesperación terminaron rompiéndolo, además de una lavadora que no lograron sacar y otros enseres.

Tras el robo, los vecinos anunciaron que se organizarán para enfrentar la delincuencia y exigieron a la Municipalidad Provincial de Huancayo que ponga en funcionamiento las cámaras de seguridad, ya que una ubicada en la avenida Circunvalación no estaría operativa y pudo haber ayudado a identificar a los responsables.