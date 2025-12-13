El Poder Judicial condenó a nueve años de prisión efectiva a Miguel de la Cruz de la Cruz (37) por el delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos, en agravio de un menor de 12 años. El hecho ocurrió el 10 de julio de 2023 en un sauna ubicado en el centro de Huancayo.

La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Manuel Gallardo Espinoza presentó medios probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la investigación fiscal, el menor acudió al establecimiento acompañado de su hermana y fue abordado por el sentenciado en el área de varones. Tras lo ocurrido, el menor logró pedir ayuda y el acusado fue intervenido por la Policía en el centro de la ciudad. El juzgado también dispuso el pago de S/ 5,000 por concepto de reparación civil y ordenó la ubicación y captura inmediata del condenado.