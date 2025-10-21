Una niña de apenas 11 años logró poner fin a años de abuso. Su testimonio permitió que la justicia confirme la cadena perpetua para José Antonio Pacheco Rojas, su padrastro, quien permanece prófugo tras ser hallado responsable del delito cometido en la provincia de Concepción, región Junín.

El fallo fue ratificado por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín, luego de que la defensa del acusado intentara revertir la condena dictada en abril de este año. Los jueces concluyeron que las pruebas presentadas por la Fiscalía Provincial de Violencia Familiar de Concepción fueron contundentes.

La menor había denunciado que los hechos ocurrieron desde que tenía siete años, pero recién pudo hablar con un familiar cercano tras sufrir una nueva agresión en 2023. Fue entonces cuando se interpuso la denuncia que llevó a la investigación fiscal.

El fiscal adjunto superior Carlos Jorge Campuzano Carbajal sustentó la acusación y logró que se confirme la pena máxima. Mientras tanto, la madre de la menor enfrenta cuestionamientos por haber dudado de la versión de su hija.

Las autoridades del Ministerio Público recordaron que este tipo de casos deben ser denunciados de inmediato y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.