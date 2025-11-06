El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que declara de interés nacional y necesidad pública la cesión en uso de cinco hectáreas del fundo El Porvenir, ubicado en el distrito de El Tambo, Huancayo, para la ampliación de la infraestructura educativa de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).

La iniciativa legislativa, Proyecto de Ley N.º 9142, fue presentada por Waldemar Cerrón, quien plantea que dicho terreno, actualmente propiedad de Essalud, sea destinado a la construcción de otro pabellones y sus escuelas profesionales, con un periodo de cesión de 100 años.

Según el legislador, la propuesta responde al supuesto crecimiento sostenido de la demanda en carreras dentro de la UNCP.