La docente Luz Victoria Lindo Samaniego, de 54 años, desapareció en una zona dominada por el narcotráfico cuando retornaba del centro poblado de Balcón, en Junín. Su familia pide apoyo urgente.

Desde el sábado 11 de octubre no se sabe nada de Luz Lindo Samaniego, profesora del distrito de Santo Domingo de Acobamba (Junín), quien desapareció cuando regresaba a pie tras dictar clases a dos niños en una escuela rural del VRAEM.

Su hijo Héctor Fernández contó que perdió contacto con ella luego de recibir un mensaje donde avisaba que había cruzado el puente del río Mantaro. Desde entonces, no se ha tenido más información.

Pese a las denuncias, la Policía y el Ejército no han iniciado la búsqueda, alegando que la zona es de alto riesgo por narcoterrorismo. Ante ello, familiares, vecinos y docentes recorren a pie la zona selvática para intentar dar con su paradero.

Autoridades locales y la UGEL Huancayo también se sumaron a las labores, pero reclaman la falta de apoyo del Gobierno. “Mi madre solo quería enseñar, no merece desaparecer así”, dijo su hijo entre lágrimas.