El presidente del comité covid del Hospital Materno Infantil El Carmen, Luis Enrique Fernández Hernández, señaló que en comparación con meses anteriores se ha tenido en el nosocomio el doble de pacientes hospitalizados por covid, lo cual es alarmante. “Desde el 2020 se tuvo en la región de 8 a 9 pacientes, en Junín era poco a diferencia de Lima que tenia hasta menores en ventilación mecánica. Por ello es alarmante que recién comenzando el año, a los 13 días, ya hayan pacientes en cuidado critico y cuidado intermedio, en un mes esto podría aumentar”, señaló.

Fernández Hernández, dijo que están acudiendo mas niños con patologías respiratorias para el descarte, “Hay gran cantidad de pacientes con infección, con patologías hay de 6 a 7 pacientes que llevan tratamiento en casa y pacientes hospitalizados en 13 días hay de 4 a 5 pacientes (entre niños y gestantes). Antes los niños eran asintomáticos pero han empezado a hacer más síntomas”, dijo el cirujano pediatra.

La encargada de Vigilancia Epidemiológica del hospital El Carmen, Amparito Ninahuanca, dijo que a la fecha hay tres niños hospitalizados, una menor de 4 años en ventilación mecánica a la que los médicos luchan por mantener estable y dos niños que ingresaron el pasado 11 de enero “La niña ingresó el pasado 8 de enero por emergencia, Los dos últimos casos se trata de dos niños: uno de dos años y el otro de 7 meses de nacido que llegaron para sus pruebas de descarte. Ambos están con oxígeno, sus familiares los trajeron con sintomatologia se les sometió a la prueba antígena y salió positivo, no podemos dar más detalles”, informó.

Según los especialistas, las causas de que cada vez hayan más menores contagiados es que la población descuida los protocolos. “No están guardado distanciamiento, no hay uso de doble mascarilla, ni lavado de manos. A diferencia del año pasado se ha flexibilizado mucho las medidas, los adultos se contagian y como ya tienen vacunas no hacen síntomas pero contagian a los menores que todavía no tienen vacunas”, señaló Luis Enrique Fernández.

El presidente del comité covid del hospital El Carmen, indicó que en áreas covid pediátrica que se comparte con el materno hay capacidad de 15 camas, de ellas 6 están destinadas a menores y hay 4 camas de cuidados intensivos que se comparten con gestantes. “Ya no se puede agregar mas camas por falta de infraestructura, no hay capacidad. Todos los hospitales cercanos no tienen capacidad de tratar pacientes pediátricos, Lima es el más cercano pero es difícil mandar pacientes, a pesar de todas las medidas ese seria el limite”, dijo con gran preocupación. En el reporte del pasado 12 de enero cuando Junín rompió un nuevo récord de contagios en un solo día, se registraron 25 casos positivos nuevos de niños y 26 de adolescentes.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves el protocolo para la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a menores de 5 a 11 años de edad. En el documento se precisa que la inoculación a este grupo etario, prevista a iniciar entre el 19 y 20 de enero, se llevará a cabo en colegios a nivel nacional y casa por casa.

Asimismo, se indica que también se aplicará la vacuna contra el COVID-19 a los menores de 11 años a través de puntos móviles de inmunización, bajo la modalidad casa por casa.

El primer grupo serían los niños de 10 a 11 años y aquellos de 5 a 11 que tengan comorbilidades. Luego seguirán los niños de 8 a 9 años y de 5 a 7 años.