Cientos de pobladores del distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo, permanecen aislados debido al colapso del 60% de las vías de acceso, lo que ha generado una grave crisis humanitaria.

Según reportes de las propias comunidades, los daños en la red vial impiden el ingreso de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a los centros poblados San Juan de Mantaro, Paquichari, José Olaya, Jesús de Belén, Río Negro y Libertad de Mazángaro, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad y abandono.

La imposibilidad de tránsito vehicular también ha bloqueado el traslado de pacientes que requieren atención médica urgente. Ante esta emergencia, transportistas y líderes vecinales realizaron un llamado desesperado a las autoridades de la provincia de Satipo para que envíen combustible y maquinaria pesada, como tractores y volquetes, con el fin de destrabar las carreteras y habilitar rutas de evacuación.

Hasta el momento, la población se mantiene a la espera de una respuesta oficial que permita restablecer la comunicación con las zonas afectadas y garantizar el ingreso de provisiones básicas.