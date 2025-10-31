Un grupo de estudiantes de Ingeniería Eléctrica ocupó este jueves el campus principal de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) para exigir la devolución de dos banderolas y la cabeza de un disfraz de Pikachú, presuntamente sustraídos por alumnos de Ingeniería Metalúrgica.

El reclamo también incluyó la limpieza de grafitis ofensivos pintados en su facultad. La medida se mantuvo durante varias horas, generando tensión en medio del proceso electoral suspendido para el rectorado.

Tras un diálogo con las autoridades universitarias y representantes estudiantiles, se acordó la devolución de los objetos y la liberación del campus cerca de las 8 de la noche. Las clases se reanudarán con normalidad este viernes.