Edgar Quispe Rojas, llegó desde San Agustín de Cajas hasta la casita de Alejandra Ccahaua (67) en el cerro Chilca Alta, no solo para llevarle ayuda económica, sino también para prometerle que le llevará balones de gas cada vez que lo requiera.

El padre de dos hijos y excombatiente del Cenepa, rompió en llanto recordando que los senderistas mataron a sus dos hermanos que combatían en la lucha antiterrorista y a sus promociones. “Esos malditos mataron a mis dos hermanos, son unos cobardes, no te enfrentan frente a frente. Es muy doloroso perder a tus familiares así. Aquí tienes este dinerito y el balón lo voy a llenar, solo me llamas. He combatido en la Selva, en el Cenepa y aquí estoy ahora para servir a la población”, dijo Edgar Quispe, dueño de la empresa “El Andahuaylino” que distribuye balones de gas en Cajas.

Alcaldes de unen a cruzada

El alcalde del distrito de El Tambo, Carlo Curisinche, llegó a la vivienda de Alejandra Ccahuana, para brindarles su apoyo desinteresado. ”Me encuentro muy consternado, muy dolido al igual que la población peruana por este acto criminal de gente que no tiene valor, que no tiene sentimiento y que perdió su humanidad, asesinando a 16 personas entre ellos 4 menores”, expresó Curisinche. El edil indicó que estos hechos son la consecuencia de la falta de políticas que tiene abandonada a la población.

La historia de la familia Ccahuana Ochoa conmocionó a los ciudadanos y autoridades que llegaron hasta el cerro de Hualashuata para apoyarla. El alcalde del distrito de Chilca, Carlos de la Cruz, llegó hasta la humilde casita para donar cinco nichos para dar cristiana sepultura a las personas acribilladas y quemadas en Vizcatán del Ene, entre ellos dos niñas.

“Expreso mi indignación, repudio y condena frente a este hecho. No podemos permitir este tipo de barbaries. Exijo al Estado, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Ministerio Público, a que sancione este atentado a los hijos del pueblo”, comentó el edil. Otra persona que se sumó al apoyo fue Rosa Poma, presidenta de la comunidad de Azapampa, quien dijo: “voy a colaborar para adquirir los nichos”. El sepelio será hoy martes en Azapampa.