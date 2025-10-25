La Policía Nacional investiga el secuestro del taxista y mecánico Arturo Taipe Layme (31), ocurrido la noche del jueves 23 de octubre en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 p. m. en el grifo Petroperú, ubicado en la avenida 9 de Diciembre con Av. Arterial, cuando cuatro sujetos descendieron de una camioneta blanca con franjas rojas, se identificaron como integrantes del grupo Terna y se llevaron por la fuerza al conductor, dejando su vehículo rojo de placa B51-374 en el lugar.

Minutos después, una mujer regresó al grifo y entregó la llave del auto al encargado, asegurando que “alguien vendría a recogerlo”. Sin embargo, al no presentarse nadie al día siguiente, el trabajador decidió avisar a las autoridades.

Han transcurrido más de 24 horas del secuestro y la familia aún no recibe comunicación alguna sobre el paradero de Taipe Layme. Su madre, Rogina Layme Arroyo, dueña de un restaurante en la misma avenida, relató que su hijo se dirigía a recogerla cuando fue interceptado.

En tanto, la Divincri Huancayo continúa recibiendo declaraciones de los familiares y testigos mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta que siguieron los secuestradores.