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Así quedó Pumpunya tras el sismo que dejó seis fallecidos en Junín

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Las fotos exclusivas de Correo, registradas por el periodista José Vladimir Bendezú, muestran la magnitud de la destrucción causada por el sismo que sacudió la región Junín la noche del 18 de julio.

Las imágenes aéreas revelan extensas zonas cubiertas por escombros, viviendas de adobe completamente colapsadas y familias que lo perdieron prácticamente todo tras el movimiento telúrico.

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Viviendas reducidas a escombros

En Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, varias casas construidas con adobe cedieron ante la fuerza del sismo. Muros desplomados, techos derruidos y calles cubiertas de piedras y ladrillos reflejan la gravedad de los daños materiales.

Las fotografías también muestran corrales destruidos y animales que permanecen entre los escombros, evidenciando que el desastre afectó tanto a las viviendas como a los medios de subsistencia de numerosas familias de la comunidad.

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La iglesia también sufrió severos daños>

Otro de los inmuebles más afectados fue la iglesia Santiago León de Chongos Bajo. Las imágenes muestran el colapso de gran parte de la cubierta del templo y serios daños en su estructura, convirtiéndose en uno de los símbolos del impacto que dejó el movimiento telúrico en la localidad.

El sismo dejó un balance preliminar de seis personas fallecidas, más de 20 heridos y cuantiosos daños en viviendas e infraestructura, mientras continúan las labores de evaluación y atención a los damnificados.

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