El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que el Gobierno publicará en las próximas horas un decreto de urgencia para reforzar la atención de la emergencia provocada por el sismo que afectó la región Junín, donde el balance preliminar reporta al menos cinco personas fallecidas y decenas de heridos.

En declaraciones a Radio Nacional, el jefe de Estado aseguró que el Ejecutivo viene actuando de manera inmediata con el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades regionales para asistir a las familias damnificadas.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, manifestó.

Gobierno envió ayuda y desplazó a ministros

El mandatario informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, viajaron a Junín para coordinar la distribución de carpas, frazadas y alimentos destinados a la población afectada.

Según explicó, el reporte preliminar recibido por el Ejecutivo indica que la zona más golpeada por el movimiento telúrico se ubica en la parte baja de Chongos, en la provincia de Chupaca.

“Nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre”, sostuvo.

Presidente viajará a la zona afectada

Balcázar indicó que se trasladará a Junín una vez que reciba el informe técnico de las autoridades desplegadas en la región, con el objetivo de evaluar las necesidades de la población y disponer nuevas medidas.

“Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados. Quiero recibir el informe de manera directa para poder tomar más acciones”, afirmó.

Ejecutivo alista decreto de urgencia

El jefe de Estado confirmó que el Ejecutivo trabaja en un decreto de urgencia para acelerar la respuesta frente a la emergencia en Chupaca, permitiendo focalizar recursos para la atención de los damnificados y la recuperación de infraestructura dañada.

“Lo estaremos publicando seguramente en la noche o mañana a primera hora, el decreto de urgencia, en virtud del cual podemos darle una ayuda más efectiva”, indicó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno prepara medidas adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta ante un eventual Fenómeno El Niño de magnitud fuerte, con el fin de reducir el impacto de futuros eventos climáticos.