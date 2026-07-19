La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas por el sismo registrado en la región Junín y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.

Mensaje tras el sismo

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, Fujimori señaló:

“Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”.

Asimismo, saludó las acciones emprendidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exhortó al Gobierno a continuar desplegando los esfuerzos necesarios para atender la emergencia.

“Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”.

Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados.



Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 19, 2026

Llamado a fortalecer la respuesta ante la emergencia

En su pronunciamiento, la presidenta electa hizo un llamado a mantener las acciones de respuesta frente a la emergencia, con énfasis en la protección de la población, la atención de las personas afectadas y el apoyo a las familias damnificadas por el sismo.

Hasta el momento, el Ejecutivo continúa coordinando las labores de evaluación de daños y atención en las zonas impactadas.