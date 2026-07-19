La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas por el sismo registrado en la región Junín y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.
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Mensaje tras el sismo
Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, Fujimori señaló:
“Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”.
Asimismo, saludó las acciones emprendidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exhortó al Gobierno a continuar desplegando los esfuerzos necesarios para atender la emergencia.
“Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”.
Llamado a fortalecer la respuesta ante la emergencia
En su pronunciamiento, la presidenta electa hizo un llamado a mantener las acciones de respuesta frente a la emergencia, con énfasis en la protección de la población, la atención de las personas afectadas y el apoyo a las familias damnificadas por el sismo.
Hasta el momento, el Ejecutivo continúa coordinando las labores de evaluación de daños y atención en las zonas impactadas.