La Maratón Junior San Jorge 2026 reunió a 20 314 niños en la ciudad de Huancayo, consolidándose como uno de los eventos deportivos infantiles con mayor convocatoria del país. Tras la competencia, 30 pequeños atletas fueron premiados al ocupar los tres primeros lugares de sus respectivas categorías.

Uno de los ganadores fue Liam Eslava Ramos, de 11 años, quien obtuvo el primer lugar en su categoría y recibió 700 soles como premio.

“Voy a comprar mis zapatillas para seguir corriendo maratón”, comentó el menor tras recibir su reconocimiento.

Competencia recorrió las principales calles de Huancayo

La prueba se desarrolló en distintas distancias según la edad de los participantes.

Los niños de 9 años iniciaron el recorrido en el cruce de Paseo La Breña con la calle Real, mientras que los de 10 años partieron desde el jirón Ayacucho.

En la categoría de 11 años, los competidores salieron desde la avenida 13 de Noviembre, en el distrito de El Tambo. Uno de los tramos más exigentes fue el paso por el puente Centenario, donde el descenso y posterior ascenso representaron un reto físico para los participantes.

Raúl Pacheco destaca la formación de nuevos talentos

El maratonista y entrenador Raúl Pacheco señaló que la Maratón Junior San Jorge constituye un espacio importante para impulsar el atletismo desde edades tempranas.

Según indicó, este tipo de competencias permite descubrir nuevos talentos que, con preparación y acompañamiento, podrían representar a Huancayo, Junín y al Perú en torneos nacionales e internacionales.

Asimismo, hizo un llamado a que más empresas privadas promuevan competencias deportivas infantiles para fomentar la práctica del atletismo.

Pacheco recordó que la preparación para una maratón requiere entrenamiento progresivo, supervisión de un entrenador y una alimentación adecuada.

Organizadores reportan incidentes durante la competencia

La responsable de Deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Rocío Munguía Soldevilla, informó que durante la competencia se registraron algunos incidentes.

Explicó que varios padres de familia ingresaron al circuito de carrera y, en medio de la confusión, un efectivo policial fue empujado, provocando la caída de tres menores, quienes recibieron atención médica.

Además, personal de salud asistió a más de 60 niños que presentaron desvanecimientos y agotamiento físico tras concluir la prueba.

La funcionaria destacó que la competencia contó con participantes provenientes de distintas regiones del país, entre ellos menores de Huancavelica y Patrick Mogrovejo Paz, de 12 años, deportista procedente de Arequipa y campeón mundial de triatlón 2025 en Viña del Mar.