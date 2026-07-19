El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene desplegadas acciones de búsqueda, rescate, atención y seguridad en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en la provincia de Chupaca, región Junín.

A través de un comunicado difundido este 19 de julio, el sector precisó que la emergencia ha movilizado a más de 250 efectivos policiales, pertenecientes a las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas.

Bomberos apoyan en labores de rescate

El Mininter indicó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú también participa en la atención de la emergencia con más de 50 efectivos y 10 unidades desplegadas en la zona.

De acuerdo con el comunicado, los equipos de primera respuesta trabajan de manera coordinada con la Policía Nacional en labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en las áreas de mayor impacto.

Gobierno expresa condolencias a las familias de las víctimas

En el pronunciamiento, el Ministerio del Interior expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del sismo y reafirmó el compromiso de continuar articulando esfuerzos para atender la emergencia.

Asimismo, señaló que las acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades competentes para proteger la vida e integridad de la población y brindar asistencia oportuna a las familias afectadas.

Continúan las labores de evaluación

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención a los damnificados en distintos distritos de la provincia de Chupaca, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El sismo, registrado la noche del sábado, ocasionó daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, por lo que continúan las acciones de respuesta de las instituciones de emergencia.