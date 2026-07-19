Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín la noche del sábado, dejando un saldo preliminar de viviendas colapsadas, personas heridas y daños materiales en distintos distritos de la provincia de Chupaca. El movimiento se registró a las 9:24 p. m. y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca, con una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Las mayores afectaciones se reportaron en el distrito de Chongos Bajo, ubicado cerca del epicentro, donde varias viviendas sufrieron daños estructurales y se registraron personas lesionadas.

Ante la emergencia, efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo acudieron a las zonas afectadas para realizar labores de rescate y atención a los damnificados.

Reportan viviendas colapsadas y personas atrapadas

Uno de los puntos de mayor preocupación fue el distrito de Pucará, situado a unos 30 minutos de Huancayo, donde vecinos alertaron sobre personas atrapadas entre los escombros tras el colapso de algunas viviendas.

Los reportes preliminares también informaron daños en otros sectores de la provincia de Chupaca. En la plaza principal de Chongos Bajo colapsó el histórico monumento religioso conocido como Cani Cruz, uno de los símbolos representativos de la localidad.

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Asimismo, se registraron afectaciones en localidades como Vista Alegre y Huamancaca Chico, donde varias viviendas resultaron dañadas y algunos pobladores requirieron atención médica.

En Huancayo, el sismo también se sintió con intensidad y los primeros reportes señalaron daños menores en algunos edificios, entre ellos rotura de ventanas y desprendimiento de baldosas.

Electrocentro reporta cortes de energía

La empresa Electrocentro informó que el movimiento telúrico provocó interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de Huancayo, Chupaca y localidades cercanas.

Según indicó la empresa en un comunicado, el corte se produjo desde las 9:24 p. m., cuando el sismo ocasionó la desconexión automática de varios alimentadores eléctricos.

“Este movimiento telúrico provocó la afectación y desconexión automática de múltiples alimentadores de energía que abastecen a la zona”, informó la empresa.

Electrocentro señaló que sus equipos técnicos realizan trabajos para restablecer el suministro de manera progresiva.

Continúan las labores de evaluación

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo y verificando la situación en las localidades afectadas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de atención y respuesta.