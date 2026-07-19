El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que el Estado mantiene desplegadas acciones de respuesta en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, con la participación de diversas entidades encargadas de la atención de emergencias.

Desde el distrito de Chongos Bajo, ubicado cerca del epicentro del movimiento telúrico, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que el Ejecutivo coordina la asistencia a las familias damnificadas y el levantamiento de información sobre los daños ocasionados.

PCM presenta balance preliminar de la emergencia

En declaraciones a TV Perú, Arroyo señaló que el Gobierno mantiene coordinación permanente con las autoridades nacionales, regionales y locales para atender la emergencia.

“La ayuda del Estado está presente. Conversé con el señor Presidente de la República para todos los apoyos y llegar inmediatamente. Está el Indeci, el Ejército, los bomberos, nuestra Policía. También el gobernador está desde anoche, el alcalde de Chupaca”, manifestó.

El jefe del Gabinete precisó que las cifras continúan actualizándose conforme avanzan las inspecciones en los distritos afectados.

Según el balance preliminar, el sismo dejó:

Seis personas fallecidas , cifra reportada previamente por el Ministerio de Defensa.

, cifra reportada previamente por el Ministerio de Defensa. Más de 48 viviendas totalmente destruidas.

Más de 250 viviendas colapsadas, número que podría incrementarse conforme culminen las evaluaciones.

Seis personas permanecen hospitalizadas

Arroyo informó que 32 personas fueron hospitalizadas tras el sismo.

De ese total:

26 pacientes recibieron el alta médica.

recibieron el alta médica. Seis personas permanecen internadas en el Hospital Daniel Alcides Carrión y en el Hospital de Sanidad de Chupaca.

Indeci distribuye ayuda humanitaria

El titular de la PCM indicó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya distribuye ayuda humanitaria no alimentaria, entre ella:

Carpas.

Frazadas.

Abrigos.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene operativas ambulancias, unidades del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y equipos de Salud Móvil para atender a la población afectada.

Gobierno anuncia bonos de vivienda y reconstrucción

El presidente del Consejo de Ministros informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Junín han movilizado maquinaria para atender los daños ocasionados por el sismo.

Además, anunció la activación de programas sociales y el otorgamiento de bonos para las familias que perdieron sus viviendas.

“A través del Ministerio de Vivienda estamos viendo los bonos que les permiten alquilar una vivienda. Eso es inmediato y también, por supuesto, reconstruir su vivienda”, afirmó.

Finalmente, Arroyo exhortó a los alcaldes de las zonas afectadas a registrar los daños en la plataforma del Indeci, ya que esa información permitirá sustentar la asignación de recursos destinados a la recuperación.