Transportistas y pobladores de la provincia de Acobamba, en Huancavelica, iniciaron un paro indefinido desde la medianoche de este lunes en rechazo al deterioro y la falta de mantenimiento de las principales carreteras que conectan la zona con otras regiones del país.

Los manifestantes denunciaron que, pese a reiterados pedidos, los tres niveles de gobierno no han atendido la urgente necesidad de rehabilitar la infraestructura vial. Su principal reclamo se centra en el tramo Mejorada – Paucará – Acobamba y en la vía Acobamba – Caja Espíritu – Marcas – Huanta, consideradas corredores estratégicos para el transporte de personas y productos.

Según advirtieron, las malas condiciones de estas rutas no solo perjudican la economía local al dificultar la salida de mercancías, sino que además ponen en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros que transitan diariamente por la zona.