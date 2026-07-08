Su cuerpo fue hallado atado y envuelto en un plástico de color azul, en un canal de regadío del distrito de Sicaya. Tenia heridas hechas con un arma puzocortante por lo que se presume de un homicidio. El varón tiene aproximádamente de 30 a 40 años y tendría varios días de haber sido victimado.

Hasta el kilómetro 11 de la Carretera Central en el distrito de Sicaya llegaron agentes de criminalistica, Ministerio Público y Comisaría de Sicaya para realizar el levantamiento del cadaver.

Mäs tarde, la víctima fue identificada como Ovidio Jesús Romero Mallma (48) quien estaba dedsaprecido desde hace una semana. La última vez que se supo de él fue el pasado miércoles 1 de julio cuando su familia se comunicó con él y dijo que estaba libando con unos amigos.

La policía investiga si el asesino estaba precisamente dentro del grupo con el que celebraba aquel día.

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