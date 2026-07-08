La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, como resultado de los operativos ejecutados en la región Junín, fueron detenidas 10,929 personas por su presunta participación en diversos delitos.

Según el reporte policial, alrededor del 80 % de los intervenidos son varones. Entre las principales causas de detención figuran los delitos de hurto, robo, requisitorias judiciales, conducción en estado de ebriedad, falsedad genérica y receptación.

Solo en los últimos tres días, la PNP intervino a 280 personas. De ellas, 104 fueron detenidas el lunes y otras 100 el martes por la presunta comisión de distintos ilícitos.

Capturan a presunto asaltante en Chilca

Uno de los casos ocurrió en el distrito de Chilca, donde agentes del Grupo Terna detuvieron a Herbert Huamán C. (35).

De acuerdo con la información policial, el intervenido habría golpeado con un bloque de concreto a un transeúnte con el presunto objetivo de despojarlo de sus pertenencias. El sospechoso fue trasladado a la comisaría para continuar con las investigaciones por el presunto delito correspondiente.

Intervienen presunto prostíbulo clandestino

En otro operativo realizado en el distrito de Huayucachi, efectivos policiales detuvieron a Rodrigo Gamarra (18), Jean López G. (24) y J.G.F. (19), quienes son investigados por la presunta explotación sexual de una adolescente de 16 años.

Durante la intervención, los agentes hallaron un inmueble que presuntamente funcionaba como prostíbulo clandestino. En el lugar encontraron preservativos y lubricantes, además de ubicar a la menor de iniciales K.Q.C. (16) escondida debajo de una cama.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones por el presunto delito contra la libertad personal y otros que determine el Ministerio Público.

Decomisan más de 3,500 celulares

La Policía también informó que, durante los últimos seis meses, decomisó 3,570 celulares reportados como robados o de dudosa procedencia en distintos operativos desarrollados en la región Junín.

Las autoridades indicaron que estos resultados forman parte de las acciones permanentes contra la delincuencia y el comercio ilegal de equipos móviles.