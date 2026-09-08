Los casos de pacientes atendidos por autolesiones en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo registran un incremento durante 2026.

Según el Departamento de Salud Mental del establecimiento, actualmente se atienden alrededor de 18 casos al mes, cifra que se ha incrementado hasta en 25% durante este año.

Jóvenes de 15 a 35 años concentran una parte importante de los casos

El psiquiatra Carlos Mendoza Amaya, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Daniel Alcides Carrión, señaló que la situación representa una preocupación de salud pública por el impacto que genera no solo en los pacientes, sino también en sus familias y entorno.

El especialista indicó que una parte importante de los casos corresponde a personas de entre 15 y 35 años.

Mendoza explicó que las conductas autolesivas pueden estar vinculadas con diversos factores psicológicos y ambientales, especialmente cuando una persona atraviesa situaciones difíciles y no encuentra mecanismos adecuados para afrontarlas.

Entre los factores de riesgo mencionó la pérdida de seres queridos, antecedentes de violencia o maltrato durante la infancia, conflictos sentimentales y problemas económicos.

¿Qué señales de alerta deben observar las familias?

El jefe del Departamento de Salud Mental recomendó prestar atención a cambios de comportamiento que puedan evidenciar que una persona atraviesa una situación emocional compleja.

Entre las señales que requieren atención se encuentra el aislamiento, además de modificaciones importantes o repentinas en la conducta habitual.

La identificación temprana de estas manifestaciones puede permitir que familiares o personas cercanas busquen apoyo profesional antes de que la situación se agrave.

El Ministerio de Salud también recomienda acudir a servicios especializados ante problemas de depresión, ansiedad, estrés u otras dificultades de salud mental. La Línea 113, opción 5, brinda orientación gratuita durante las 24 horas.

Hospital Carrión realizará jornada preventiva el 10 de setiembre

Ante el incremento de casos, el Hospital Daniel Alcides Carrión realizará este jueves 10 de setiembre una jornada de sensibilización dirigida a la población.

La actividad se desarrollará durante la mañana en el área de Consultorios Externos del establecimiento y estará orientada a fortalecer las acciones de prevención y orientación en salud mental.

El director del hospital, Fredy Muñoz Torres, pidió a las familias, instituciones educativas y comunidades mantenerse atentos al bienestar emocional de sus integrantes y promover espacios donde las personas puedan expresar sus dificultades.

“Aprendamos a escuchar”, señaló al destacar la importancia del acompañamiento.

¿Dónde buscar ayuda en salud mental?

El Ministerio de Salud mantiene activa la Línea 113, opción 5, para brindar soporte psicológico gratuito a nivel nacional durante las 24 horas del día y todos los días del año.

También es posible comunicarse por WhatsApp o Telegram a los números 955 557 000 y 952 842 623.

Las personas que necesiten una evaluación presencial pueden acudir al establecimiento de salud más cercano. Los casos moderados o graves pueden ser derivados a un Centro de Salud Mental Comunitaria para recibir atención especializada.