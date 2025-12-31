El Poder Judicial impuso cadena perpetua a Emerson Celso Pariona Sánchez (23), mototaxista hallado responsable del delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 13 años, ocurrido el 14 de diciembre de 2022 en el distrito de Chilca.

La sentencia fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo de la fiscal provincial María Gutiérrez Fernández, quien presentó pruebas determinantes durante el juicio oral.

Entre los principales elementos valorados por el colegiado figuran la declaración de la menor en Cámara Gesell, pericias especializadas y el certificado médico legal, los cuales permitieron establecer la responsabilidad del acusado.

De acuerdo con la investigación fiscal, la menor fue abordada cuando se dirigía al trabajo de su madre y posteriormente trasladada por el ahora sentenciado, quien aprovechó su vulnerabilidad para cometer el ilícito. La adolescente logró denunciar lo sucedido al día siguiente en la comisaría de Chilca, con el respaldo de su familia.

Además de la pena máxima, el Poder Judicial dispuso el pago de S/ 10 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. El sentenciado actualmente se encuentra con orden de captura vigente.