La Municipalidad Distrital de Chilca anunció que la tradicional Feria Navideña 2025 se realizará desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero en la Av. Torre Tagle, tramo comprendido entre la Av. 9 de Diciembre y la Av. Próceres. El evento funcionará todos los días desde las 8:00 a. m. hasta la medianoche.

Más de 200 emprendedores participarán ofreciendo panetones, vinos, juguetes, adornos navideños, ropa, calzado, artesanías, gastronomía y juegos recreativos para toda la familia.

El gerente de Desarrollo Económico y Turismo, Hugo Bustamante Toscano, resaltó que los costos de los puestos serán accesibles y que la feria busca impulsar la economía local. Invitó a las familias de Chilca y distritos vecinos a asistir y aprovechar las actividades programadas.

Los comerciantes interesados pueden inscribirse en la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, ubicada en la Av. Huancavelica 606.