Ángelo De la Rosa (23) fue sentenciado a cuatro años y diez meses de pena suspendida por homicidio culposo y fuga del lugar del accidente, luego de aceptar los cargos durante el proceso de terminación anticipada dirigido por la fiscal adjunta provincial Alicia Pilar Matamoros Quispe.

El hecho ocurrió la noche del 11 de octubre de 2025, cuando De la Rosa, conduciendo en estado de ebriedad, atropelló a un adulto mayor de 72 años en los jirones Santa Isabel y José Olaya. Luego chocó contra un vehículo de transporte público y huyó, siendo detenido horas después en Pilcomayo.

La víctima falleció al día siguiente en el Hospital Carrión. Como parte del acuerdo, el sentenciado deberá pagar la reparación civil, cumplir dos años de periodo de prueba, acatar reglas de conducta y quedó inhabilitado para ejercer cargo público durante el tiempo de la condena.