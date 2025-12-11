La discoteca Mr. Juerga, ubicada en el Jr. Ayacucho 773, fue clausurada por segunda vez luego de que la Municipalidad Provincial de Huancayo constatara que el local seguía operando con normalidad pese a tener una orden de cierre vigente desde hace 20 días.

Según informó la gerente de Seguridad Ciudadana, Ing. Patricia Alcántara Guerrero, el establecimiento había sido sancionado inicialmente por ampliar un ambiente no autorizado, modificación que invalidó las condiciones de su certificado ITSE. Durante la nueva intervención se verificó que el local atendía con público dentro, incumpliendo la disposición.

El ejecutor coactivo Javier De La Cruz Ccanto precisó que el negocio presentó una solicitud para levantar la clausura, pero esta aún está en evaluación, por lo que no se permitió su reapertura. La comuna señaló que la medida busca garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas municipales establecidas por Defensa Civil.