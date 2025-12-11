Dos pasajeras murieron la madrugada de este martes luego de un choque frontal entre un bus de la empresa Expreso J&F y un volquete cargado de arena en el sector de Tambo El Viejo, distrito de Ninacaca, Pasco. El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. en el kilómetro 99+100 de la Carretera Central.

Según las primeras diligencias, el impacto se produjo cuando el bus, que había partido desde Pucallpa con destino a Huancayo, colisionó de manera directa contra el vehículo de carga. Las dos víctimas se encontraban en los asientos panorámicos, zona que recibió la mayor parte del daño estructural.

La Fiscalía Provincial Mixta de Huayllay, sede Vicco confirmó la identidad de una de las fallecidas: Carmen Rosa Ultivero Soto (22). La segunda víctima, una mujer joven, aún no ha sido identificada. La fiscal Soledad Cruz Ticona informó que se continúa con las coordinaciones para el levantamiento de los cuerpos y las acciones con Medicina Legal, debido a que aún no se ha logrado ubicar a los familiares.