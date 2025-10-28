Lo que parecía una noche tranquila se convirtió en terror para una joven madre en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo. Su expareja, un chofer de combi identificado como Ronal Palacín Sáenz (27), irrumpió en su vivienda la noche del 22 de octubre y la atacó con un cuchillo mientras su pequeño hijo se encontraba presente.

MIRA ESTO: Padre es recluido siete meses por presunta agresión sexual contra su hija en Pichanaqui

Según el testimonio de la víctima, el hombre ingresó por la ventana, comenzó a insultarla y, tras una discusión, la golpeó y le causó un corte en el rostro. Aprovechando un descuido, la mujer logró calmarlo momentáneamente y salir del cuarto con su hijo para pedir ayuda a una vecina, quien alertó a su familia y a la Policía Nacional, que detuvo al agresor minutos después.

El caso llegó rápidamente al Poder Judicial, que ordenó cinco meses de prisión preventiva para el chofer, mientras la Fiscalía de Violencia contra la Mujer continúa con las investigaciones por el presunto delito de tentativa de feminicidio. La víctima se encuentra fuera de peligro, pero aún afectada por el violento ataque.