Un hombre de 38 años permanecerá en prisión preventiva durante siete meses mientras se le investiga por un presunto delito contra la indemnidad sexual en agravio de su hija menor, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaqui, tras escuchar la exposición de la Fiscal Provincial Verónica Janeth Arquiñigo Ríos, quien sustentó el pedido con diversos elementos de convicción. Entre ellos figuran el acta de intervención policial y la entrevista única en Cámara Gesell practicada a la menor.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido durante el mes de setiembre de 2025, cuando el investigado visitaba a la niña en las comunidades nativas de Anapati y Pachacútec, además de un hospedaje ubicado en el centro de Pichanaqui.

El imputado fue trasladado al penal de Chanchamayo, donde cumplirá la medida coercitiva mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público.