Un grupo de viajeros que se desplazaba durante la madrugada por la Vía Libertadores, a la altura del sector Betania, vivió minutos de pánico luego de que desconocidos intentaran bloquear la carretera con grandes piedras para presuntamente asaltar los vehículos que transitaban por el lugar.

El hecho ocurrió cerca de la 1:20 a.m. de este martes, cuando los conductores se vieron obligados a reducir la velocidad al notar los obstáculos sobre la pista. Según relataron algunos pasajeros, los sujetos actuaron aprovechando la oscuridad y la poca presencia de vehículos en el tramo.

Sin embargo, la coincidencia del paso de varios buses interprovinciales y la presencia de una unidad policial frustraron el intento. Los presuntos delincuentes escaparon entre los cerros tras escucharse algunas detonaciones, que habrían sido disparos de advertencia.

Aunque no se registraron víctimas ni daños materiales, el incidente reavivó la preocupación entre transportistas y usuarios frecuentes de esta ruta, considerada una de las más transitadas del sur del país.

La Policía Nacional reforzará el patrullaje en la zona para evitar nuevos hechos similares e identificar a los responsables del intento de asalto.