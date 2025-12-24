Un establecimiento dedicado al horneado de pavos y chanchos fue sancionado por la Municipalidad Distrital de Chilca tras detectarse graves condiciones de insalubridad durante una inspección inopinada en el Jr. La Unión N.° 745.

Los fiscalizadores de Bromatología encontraron carnes expuestas a la intemperie, bandejas oxidadas y enseres en mal estado. Incluso se evidenció la presencia de un perro y hormigas cerca de los productos cárnicos, lo que representa un serio riesgo para la salud de los consumidores.

Además, se comprobó que el local no contaba con licencia de funcionamiento ni certificado ITSE, por lo que se procedió a su notificación, sanción y decomiso de los utensilios, otorgándose un plazo de cinco días para levantar las observaciones.

Desde la comuna exhortaron a los comerciantes a cumplir las normas sanitarias, sobre todo en estas fechas festivas, y advirtieron que continuarán los operativos para proteger la salud de la población.