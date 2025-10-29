El Poder Judicial impuso 20 años de prisión efectiva a José Antonio Rivera Orellana (27), tras ser hallado responsable del delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 15 años. La sentencia fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo de la fiscal provincial María Gutiérrez Fernández.

Según la investigación fiscal, el procesado contactó a la adolescente a través de redes sociales en diciembre de 2023, ganándose su confianza y posteriormente ejerciendo presión psicológica sobre ella para sostener encuentros en distintas fechas durante los primeros meses de 2024. La situación fue descubierta cuando el hermano de la menor informó a su madre sobre los mensajes de carácter inapropiado, lo que permitió presentar la denuncia ante la Policía.

Durante el juicio, la fiscal adjunta Elva Carhuallanqui Caysahuana presentó pruebas suficientes que acreditaron la responsabilidad del investigado, un bachiller en enfermería, por lo que el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia contra la Mujer dictó sentencia condenatoria. Rivera Orellana cuenta actualmente con una orden de ubicación y captura para el cumplimiento de la pena impuesta.