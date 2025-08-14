La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Unidad de Bromatología, inspeccionó más de 40 puestos de carnes, comida y jugos en el Mercado Modelo, hallando graves deficiencias sanitarias. Se decomisaron 13 kilos de carne en descomposición y 25 tablas y troncos de madera prohibidos por normas de salubridad.

En la sección de comida se incautaron 100 platos rotos, teteras y cuchillos oxidados, todos en condiciones insalubres. En el área de jugos, los fiscalizadores encontraron gaseosas y cervezas vencidas que eran utilizadas como insumos para ponches y extractos.

El jefe de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, informó que los comerciantes serán capacitados nuevamente el próximo martes, advirtiendo que, de persistir las infracciones, se procederá con el retiro de productos y clausura inmediata de los puestos.