Una demostración preventiva dejó sorprendidos a escolares y vecinos en el parque Abel Martínez de Chilca, luego de que un cohete prohibido detonara y destrozara por completo la mano de un maniquí, mostrando de forma realista las graves lesiones que puede causar la pirotecnia informal.

El impactante experimento estuvo a cargo de un especialista de Sucamec, quien explicó los riesgos de manipular artefactos pirotécnicos ilegales. La actividad formó parte de una jornada organizada por el Codisec Chilca, encabezada por el alcalde César Damas Laurente, junto a la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Comunitaria y Serenazgo.

Tras la demostración, el alcalde hizo un llamado a los padres y jóvenes a no comprar pirotecnia informal y anunció operativos intensivos para detectar y sancionar la venta clandestina de productos altamente peligrosos durante estas fiestas de fin de año.