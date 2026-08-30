Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a dos personas acusadas de hurtar S/650 a un hombre de 31 años que había acudido a un inmueble del jirón Pichis 225-227, en Huancayo, para contratar un servicio sexual.

La intervención se produjo luego de que la víctima, identificada por sus iniciales P.R.T. (31), solicitara apoyo policial tras denunciar que le habían sustraído el dinero y posteriormente lo habrían obligado a abandonar el lugar bajo amenazas.

Policía intervino inmueble del jirón Pichis

De acuerdo con información policial, el inmueble sería utilizado para ofrecer servicios sexuales y, presuntamente, cometer hurtos contra algunos de los clientes.

Según la versión recogida por los agentes, una de las personas involucradas distraía al cliente durante el encuentro mientras su cómplice ingresaba al ambiente desplazándose a baja altura para evitar ser advertida.

Esta modalidad es conocida policialmente como “gateo” y habría permitido sustraer dinero y otras pertenencias dejadas cerca de una ventana o sobre muebles próximos a la cama.

Víctima denunció el hurto de S/650

La Policía informó que el hombre de 31 años denunció la desaparición de S/650 que tenía entre sus pertenencias.

Según su declaración, tras advertir lo ocurrido habría sido retirado del inmueble mediante amenazas, por lo que buscó apoyo de los agentes del Grupo Terna.

Durante la intervención fueron detenidos Ángela Rodríguez S. (34), conocida como “Barbie”, y Ángel Escobar L. (35), conocido como “Fiona”.

Policía los vincula con “Las Reinas de lo Ajeno”

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, ambos serían presuntos integrantes de la banda denominada “Las Reinas de lo Ajeno”.

Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto.

La responsabilidad penal deberá ser determinada por el Ministerio Público y, de corresponder, por el Poder Judicial.

El mismo inmueble ya había sido intervenido

La Policía indicó que el inmueble del jirón Pichis ya había sido intervenido anteriormente.

El 1 de enero, dos ciudadanos identificados con las iniciales J.M.C. y E.Y.V. denunciaron haber perdido más de S/600 luego de acudir al mismo lugar.

En aquella oportunidad, según la denuncia policial, dos mujeres habrían utilizado una modalidad similar para sustraer el dinero sin ser detectadas.