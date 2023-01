La aplicación de 73 mil dosis de la vacuna bivalente para las personas mayores de 60 años inició ayer en la región Junín y fueron los adultos mayores del albergue San Vicente de Paúl en Coto Coto los primeros en ser beneficiados. El director adjunto de la Diresa Junín, Darwin Moscoso explicó que la vacuna bivalente cuenta con dos componentes: el primero protege al virus original de Wuhan y el segundo al linaje de la variante Ómicron.

“Hoy iniciamos el lanzamiento de la vacunación bivalente contra la Covid-19. Para lo cual, la Diresa Junín cuenta con más de 73 mil dosis de vacunas para personas mayores de 60 años que tengan la tercera o cuarta dosis y hayan transcurrido de 2 meses desde su última aplicación”, mencionó el director adjunto de Diresa Junín, Darwin Moscoso.

Más lugares para aplicarse las vacunas

En la provincia de Huancayo se abrieron los siguientes puntos de vacunación: Banco de la Nación de Chilca (8:00 a. m. a 1:00 pm), Centro de Salud Chilca (7:00 am a 7:00 pm), Plaza de La Constitución (8:00 am a 5:00 pm), Centro Comercial Real Plaza (8:00 am a 5:00 pm), Clínica Municipal de Huancayo (7:00 am a 7:00 pm), Banco de la Nación de El Tambo (8:00 am a 1:00 pm), Centro Comercial Open Plaza (1:00 pm a 6:30 pm), Mercado Modelo de El Tambo (8:00 am a 1:00 pm), Mercado Jorge Chávez (8:00 am a 1:00 pm) y el Centro de Salud Juan Parra de Riego (7:00 am a 7:00 pm).

A nivel de la región Junín, los adultos mayores pueden recibir su vacuna en su centro de salud más cercano.

El personal de salud exhortó a los hijos y nietos de los adultos mayores, que sean conscientes y los lleven a recibir la vacuna bivalente, puesto que en la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta ola, este grupo etario son los que más complican y hasta fallecen cuando se contagian del virus.