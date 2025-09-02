Un incendio registrado en un predio de almacenamiento de reciclaje en el barrio de Auquimarca, Chilca, movilizó a serenos, policías, bomberos y vecinos que lograron controlar las llamas antes de que se expandieran a las viviendas cercanas.
El siniestro se produjo al promediar el mediodía en un inmueble ubicado en el pasaje Aguirre, a la altura del Jr. Saúl Muñoz Menacho. Las llamas se propagaban rápidamente y pusieron en riesgo varias casas contiguas.
El propietario, Percy Rojas (43), indicó que desconoce cómo se inició el fuego. Minutos después llegaron unidades de la Compañía de Bomberos Huancayo y personal de SEDAM, quienes en coordinación con los serenos y la Policía lograron sofocar el incendio, evitando mayores pérdidas.