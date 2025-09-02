En el sector de Huaricolca, provincia de Tarma, una camioneta de placa BXF-933, marca Great Wall, modelo Wigle 7, sufrió un despiste y volcadura a la altura del kilómetro 37+550 de la carretera. El vehículo terminó con las llantas hacia arriba.

El accidente dejó como saldo dos personas heridas: Dayton Nilton Mueras Pacheco (27), diagnosticado policontuso por accidente de tránsito, y el conductor Etel Espinoza Silva, con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado. Un tercer ocupante, Marx Jhair Nalvarte Flores, resultó ileso.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de El Tambo fue vacado pero acuerdo está en manos del JNE

Los heridos fueron auxiliados por conductores que transitaban por la zona y trasladados al hospital Félix Mayorca Soto de Tarma para recibir atención médica.