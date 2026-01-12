En el distrito de El Tambo, sector de Umuto, en la intersección de las avenidas Evitamiento y Ferrocarril, fue escenario de un escándalo público luego de que dos jóvenes en aparente estado de ebriedad se enfrentaran a golpes y patadas en plena vía pública, alterando la tranquilidad de los vecinos.

Las imágenes captadas por moradores muestran cómo ambos sujetos, con el torso desnudo, se atacan violentamente mientras sus enamoradas intentan separarlos sin lograrlo, en medio de gritos, ladridos de perros y el caos generado en la zona.

Ante el alboroto, los vecinos realizaron reiteradas llamadas al Serenazgo; sin embargo, denunciaron que la respuesta fue tardía, lo que permitió que la pelea se prolongara por varios minutos.

Los moradores exigieron mayor presencia de patrullaje y acciones más rápidas por parte de las autoridades para frenar este tipo de hechos que reflejan el creciente problema de inseguridad y desorden en el distrito.