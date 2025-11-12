Un joven de 21 años con discapacidad motora severa denunció a su madre, Daysy Parimango Carhuas, por agredirlo físicamente con un palo en su vivienda del distrito de Chilca, los días 2 y 3 de noviembre. El hecho fue denunciado ante las autoridades tras quedar el joven con hematomas en distintas partes del cuerpo.

Luego de la investigación fiscal, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Violencia Familiar de Huancayo dictó 84 jornadas de servicios comunitarios (equivalentes a un año y ocho meses) contra la agresora, quien fue hallada responsable del delito de violencia física.

La Fiscal Provincial Karen Salazar Camayo, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, sustentó la acusación en un proceso inmediato.

El fallo también prohíbe que la mujer se acerque a la víctima y dispone el pago de S/ 1 000 por reparación civil. El cumplimiento del servicio comunitario se realizará en una institución que determine el INPE.