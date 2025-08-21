Una niña de tres años cayó desde una altura de siete metros en el puente ferroviario Chanchas, en el distrito de Huayucachi. La menor, identificada con las iniciales A.P.M., fue trasladada de emergencia por su padre, el suboficial Juan Pérez Mallma, con apoyo de vecinos y un taxista hacia el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, donde ingresó en estado crítico con traumatismo encéfalo craneano severo.

El director del hospital, Dr. Christian Matamoros, informó que la paciente fue estabilizada en el área de trauma shock y luego sometida a una cirugía de más de dos horas. Los estudios revelaron una hemorragia cerebral con compromiso del cerebelo, lo que obligó a realizar una craniectomía descompresiva y la colocación de un sistema de derivación ventricular externa.

El médico neurocirujano Elvis Rojas precisó que el pronóstico inicial era de hasta un 90 % de mortalidad y que la menor ha requerido tres intervenciones altamente complejas. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con ventilación mecánica, mostrando una ligera mejoría aunque su estado continúa siendo delicado.

El nosocomio destacó que este resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de especialistas en pediatría, neurocirugía, anestesiología y enfermería. La menor sigue bajo estricta vigilancia médica mientras su familia espera una recuperación favorable.